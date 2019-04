Torby foliowe. Plastik nie musi być zawsze taki zły, przekonuje autor BBC

Torby plastikowe, a właściwie plastik w ogóle, to ostatnio "chłopiec do bicia" dla ekologów. Niemal wszyscy są przekonani dziś, że nadużywanie materiału jest szkodliwe dla środowiska. Ale czy tak zawsze musi być? - Niekoniecznie. Dzięki plastikowi marnujemy mniej jedzenia - przekonuje autor BBC.

Jakieś dziesięć lat temu jedna z brytyjskich sieci supermarketów poeksperymentowała. Wyjęła wszystkie owoce i warzywa z opakowań - przede wszystkim z tych plastikowych. Efekt? Okazało się, że przez to zepsuło się dwa razy więcej żywności - pisze w felietonie Tim Harford , autor BBC World Service.

Inny przykład - inna sieć z Wielkiej Brytanii była mocno krytykowana za nadużywanie plastiku. Postanowiła więc transportować jabłka do supermarketów luzem w kartonach. Efekt? Podczas transportu niszczyło się tyle owoców, że z pomysłu trzeba było się wycofać - przypomina Harford.

Dziennikarz porusza też inną kwestię. Zastanawia się, czy torby wielokrotnego użytku rzeczywiście są takie ekologiczne, jak się wydaje. Jeśli są z włókniny polipropylenowej, to prawdopodobnie tak. Jak wynika bowiem z badań duńskiego rządu "ekologiczny efekt" osiągnie się, gdy przeniesie się w nich zakupy 52 razy. Inaczej jednak wygląda sytuacja, jeśli taka "ekotorba" jest wykonana z bawełny organicznej. Naukowcy szacują, że trzeba by z niej skorzystać 20 tysięcy razy, by taki zakup "zwrócił się" środowisku.