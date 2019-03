Twój e-PIT w praktycznych pytaniach i odpowiedziach

Główne założenia uruchomienia usługi Twój e-PIT, to odciążenie podatników z ich obowiązków wobec organów podatkowych, poprzez przygotowanie deklaracji za nich przez Krajową Administrację Skarbową. W teorii, podatnik korzystający z tej usługi nie musi wcale wypełniać dokumentów, albo robi to w minimalnym zakresie. W praktyce pojawiło się wiele pytań podatników – na które na bieżąco, już teraz, w czasie trwania sezonu podatkowego warto odpowiadać.

Krajowa Administracja Podatkowa przygotowuje zeznanie podatkowe PIT 2019 dla podatnika, na podstawie odpowiednio zgromadzonych danych. W PIT-37 są to przede wszystkim informacje przekazywane przez płatników (np. pracodawców), dane z poprzednich zeznań podatnika oraz ulg, z których korzystał wcześniej. Dlatego jeżeli podatnik ma jakieś nowe informacje, czy prawa do ulg i zwolnień - musi wprowadzić je samodzielnie, ponieważ organy „z urzędu” mogły ich nie posiadać.

Czy do zalogowania się do usługi potrzebny jest podpis kwalifikowany?

Możliwe jest również zalogowanie się profilem zaufanym (profil zaufany to bezpłatne narzędzie do potwierdzania swojej tożsamości - rodzaj elektronicznego podpisu zaufanego do podpisywania podań i wniosków, składanych do podmiotów publicznych).