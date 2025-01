Tyle może wynieść średnia płaca w 2025 r. Jest wysoko

Jak podaje Business Insider Polska, w grudniu 2024 r. średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw może wynieść prawie 9 tys. zł brutto. To blisko 900 zł więcej w skali roku. W dużej mierze jest to związane z premiami i bonusami świątecznymi. Do tego w górnictwie wypłacano Barbórki.