Uciekła z płonącego sklepu. Pożar w Rudzie Śląskiej strawił jej lokal

- Same nie wiemy, co dokładnie się wydarzyło. To był dzień jak co dzień, ludzie chodzili po sklepie. Chciałam nagrać filmiki na media społecznościowe z okazji Black Friday i nagle usłyszałam, jak dach trzeszczy mi nad głową. Zobaczyłam, że wydobywa się stamtąd coś białego, delikatnego. Na początku nie podejrzewałam, że to dym - relacjonuje w rozmowie z WP Finanse Agnieszka Kulig, która od czterech lat wraz z koleżanką prowadzi sklep z używaną odzieżą Biga.