Biedronka sprzedaje plecaki "militarne". Nie spełniają wymagań RCB

Co znajduje się w plecaku militarnym z Biedronki?

Teraz temat powrócił, a to za sprawą nowej oferty Biedronki. Sieć postanowiła wprowadzić do sprzedaży plecak militarny za 149 zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest on w pełni wyposażonym plecakiem ewakuacyjnym. Choć zawiera część sugerowanych przez RCB przedmiotów, brakuje mu wielu kluczowych elementów.