Uderzenie w portfele Polaków: lista rzeczy, które zdrożeją

W połowie grudnia Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy, którymi muszą posługiwać się dostawcy energii. Najpopularniejsza w Polsce taryfa G11 obniży się o ok. 30 proc. - z poziomu 1077 do 740 zł za megawatogodzinę. Mimo to nie oznacza to obniżki cen energii.