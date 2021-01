Uważaj na witaminę B12. To powszechne przekonanie, ale błędne

Chów przemysłowy - witaminy są niezbędne

Co do zasady twórcy filmu mają jednak sporo racji. Naukowcy są zgodni co do tego, że suplementacja witaminy B12 u zwierząt hodowanych przemysłowo jest niezbędna. Ale nie tylko tej witaminy – zarówno drób, jak i świnie czy krowy są faszerowane sporymi ilościami witamin, których nie dostają wraz z przemysłowymi paszami lub nie są w stanie ich wytworzyć przez to ubogie pożywienie. Pasze nazywane są treściwymi – w rzeczywistości jednak mają powodować szybki przyrost masy zwierzęcia. Witaminy trzeba do pasz dodawać lub suplementować w postaci zastrzyków.