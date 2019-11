W Polsce trwa boom na warzywniaki. "Jeśli chodzi o śliwki, hipermarket nie ma szans"

Polski handel powoli opanowują dyskonty i hipermarkety, a niewielkie sklepy spożywcze się zwijają - pokazują dane GUS. Jest jednak jeden wyjątek: warzywniaki. Ostatnio powstają jak grzyby po deszczu. - Niech pan spojrzy na ten asortyment. Nic dziwnego - mówi nam klientka najstarszego warzywniaka w Szczecinie.

W 2018 roku było w Polsce około 340 tys. sklepów, ponad 4 proc. mniej niż w 2017 roku. Spada przede wszystkim liczba sklepów ogólnospożywczych i to o ponad 7 proc. - wynika z danych GUS.

Choć sklepów jest coraz mniej, to ogólna ich powierzchnia sprzedażowa zwiększyła się w zeszłym roku o 0,2 proc. Wszystko przez to, że handel coraz częściej przejmują duże sieci. Tracą mali przedsiębiorcy, ale jest jeden wyjątek. W Polsce przybywa warzywniaków. W 2018 roku było ich o 7,6 proc. więcej niż w poprzednim. A to oznacza, że nad Wisłą przybyło ich aż 400.