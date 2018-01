W tym zawodzie mogą przebierać w ofertach. Pracodawcy skracają im nawet czas pracy

Ogłoszenie dla specjalisty branży IT bez podanej stawki odpada w przedbiegach. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto menedżerów wynosi 12,6 tys. zł. Stawki przestały być już dla nich decydującym czynnikiem. Zdarza się, że pracodawcy skracają im czas pracy.

Pracownicy IT mogą liczyć na wiele benefitów (publicdomainpictures, Fot: public domain)

Miejsc pracy w IT jest więcej niż pracowników. Pracodawcy muszą więc stawać na głowie, żeby znaleźć odpowiednie osoby i utrzymać je przy sobie. Pieniądze nie są już decydującą kwestią. Te są wprost podawane w ogłoszeniach, o czym marzą przedstawiciele wielu innych branż.

Jak informowaliśmy niedawno w Wirtualnej Polsce, na szczycie tabeli, biorąc pod uwagę wysokość zarobków w 2017 r., plasują się właśnie specjaliści i menedżerowie pracujący w obszarze IT. Średnie miesięczne wynagrodzeniem brutto wynosi 12,6 tys. zł (+16 proc. rok do roku).

Tymczasem według badań Sedlak&Sedlak, w Polsce brakuje obecnie nawet 50 tys. informatyków, a liczba ta w przyszłości jeszcze wzrośnie. To wyzwanie dla systemu edukacji i pracodawców.

Co naprawdę przyciąga pracowników IT?

Aneta Kołosowska, Talent Acquisition Manager w SoftServe Poland, podkreśla że obecnie firmy, aby przyciągnąć specjalistów, prześcigają się w oferowaniu benefitów, o czym informują w ogłoszeniach. Dodatki, które obecnie stały się standardem, to m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta multisport, lektoraty z języków obcych, możliwość uzyskania podwyższonego przychodu z tytułu praw autorskich (dla umowy o pracę), elastyczne godziny pracy czy praca zdalna. Ponadto, biura wyposażane są w ekspresy do kawy, napoje gazowane i soki, płatki śniadaniowe, słodycze, owoce, a dla pracowników cyklicznie zamawiane jest jedzenie. Dziś nieoferowanie wspomnianego wyżej pakietu może być powodem odrzucenia oferty.

Jak podaje Kołosowska, do najciekawszych pomysłów, którymi kusi się informatyków, należą: skrócenie dnia pracy, 4-dniowy tydzień pracy, zwrot kosztów za opiekunkę do dziecka czy zapewnienie opieki nad psem.

Ekspertka sugeruje jednak, że należy się zastanowić, czy takie udogodnienia będą stanowiły dla pracownika realną, długofalową korzyść. Zamiast kusić coraz większymi dodatkami, przedsiębiorstwa powinny postawić na inicjatywy wewnętrzne, pytać pracowników, co chcieliby zmienić i w czym uczestniczyć. Dzięki temu firma dowie się, że tym, co tak naprawdę przyciąga doświadczonych pracowników IT, są wartości samego przedsiębiorstwa.

Najsilniejsza jest motywacja wewnętrzna

Decydujące dla pozostania pracownika w firmie w dzisiejszej sytuacji branży IT, jest jego podejście do pracy. I to właśnie o nie powinien zadbać pracodawca - przekonuje Aneta Kołosowska. - Zadowolony pracownik powie o miejscu pracy innym znajomym i zachęci ich do złożenia aplikacji. Dzięki temu organizacja lepiej i szybciej się rozwija, a możliwość pracy ze znajomymi sprzyja budowaniu poczuciu wspólnoty. Dlatego rozbudzenie w pracownikach motywacji wewnętrznej jest kluczowym wyzwaniem współczesnych przedsiębiorstw z branży IT - wyjaśnia ekspertka SoftServe Poland.

