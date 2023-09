Wakacje w dobie inflacji. Ponad 40 proc. Polaków spędziło je w domu

Wakacje pod znakiem inflacji

Minione wakacje stały pod znakiem inflacji, na co wskazują decyzje Polaków. Ci, którzy nie zrezygnowali z wyjazdów, często byli zmuszeni do oszczędzania m.in. na wyjściach do restauracji, czy noclegach. Polacy, zamiast wybrać się do smażalni ryb, decydowali się na jej przygotowanie w wynajętym mieszkaniu. Na to zareagowali właściciele, którzy wprowadzili zakaz i wysokie kary.