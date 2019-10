Waloryzacja emerytur 2020. Rząd chce nowych zasad co do świadczeń

Rządowe zmiany są dobrą wiadomością dla emerytów. Od teraz minimalna waloryzacja emerytur, która nastąpi w marcu, wyniesie 70 złotych brutto. Zmiany obejmą ok. 10 mln emerytów i rencistów oraz osoby na świadczeniach przedemerytalnych i kompensacyjnych.

Według nowych przepisów zapowiedzianych przez rząd, minimalna coroczna waloryzacja emerytur i rent nie będzie niższa niż 70 złotych. PiS z takim hasłem szedł do tegorocznych wyborów.

Co to oznacza? Osoby, które pobierają najniższe emerytury, będą miały w praktyce zagwarantowany realny wzrost świadczenia o 70 złotych brutto. Nie będzie miało przy tym znaczenia to, że według „standardowego” wyliczenia wskaźnika waloryzacji, seniorzy otrzymaliby mniej.