Inflacja galopuje, markety chwalą się niskimi cenami. Oto co zrobił teraz Lidl

W maju wzrost cen osiągnął już tempo 13,9 proc. i wiele wskazuje na to, że w czerwcu będzie on jeszcze większy. Tymczasem znane sieci prześcigają się w pomysłach na to, jak przyciągnąć na zakupy jeszcze więcej klientów. Na ten tydzień nową akcję przygotował Lidl. Dyskont kusi popularnymi produktami w nowych, większych opakowaniach i w niewygórowanych cenach. Co ma w ofercie?