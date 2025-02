Warszawska galeria do zamknięcia? Właściciel rozwiewa wątpliwości

"Informujemy, że Sadyba Best Mall działa bez zmian - nie planujemy sprzedaży galerii ani zakończenia działalności obiektu" - przekazała firma KLP Investment Poland, należąca do Grupy Klépierre w oświadczeniu dla "Portalu Spożywczego".

Centrum handlowe, które przyjmuje rocznie ok. 7 mln odwiedzających, działa na podstawie 30-letniej umowy dzierżawy z miastem, która wygasa 31 lipca 2026 r. Mimo to, właściciel, Grupa Klépierre, wyraził chęć zakupu gruntu, na którym znajduje się obiekt. Jednak miasto odmówiło, tłumacząc się potrzebą stabilnych dochodów .

"Spółka zarządzająca galerią Sadyba Best Mall notuje stabilne, wysokie zyski netto (12,4 mln zł w 2022 i 40,4 mln zł w 2023) i nic nie wskazuje na to, by miała finansowy powód do zamknięcia" - podał portal PropertyNews.pl.