Ważne zmiany w oszczędzaniu na emeryturę. Więcej osób ma zacząć to robić

W praktyce ma to oznaczać wprowadzenie zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK dla pracodawców, którzy w dowolnym czasie tworzą PPE i objęcie mechanizmem dopłaty rocznej dla uczestnika PPE na tożsamych zasadach do obecnie istniejącego mechanizmu dopłaty rocznej do PPK. Celem projektu jest m.in. przeniesienie obowiązków administracyjnych na instytucje finansowe, które obsługują PPE.