Ważny termin dla wszystkich emerytów i rencistów. Ministerstwo opublikowało komunikat

Resort finansów przypomina też, że do uzyskania zwrotu nadpłaty konieczne jest zgłoszenie rachunku do urzędu skarbowego. Można to zrobić albo w zeznaniu podatkowym, albo poprzez złożenie specjalnego formularza ZAP-3. Nie trzeba zgłaszać numeru rachunku, jeśli został on zgłoszony wcześniej i nadal jest aktualny.