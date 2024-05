Wczasy pod gruszą. Kto może uzyskać dofinansowanie do wypoczynku? W jakiej kwocie?

Ile trzeba przepracować, żeby dostać wczasy pod gruszą? Polskie prawo nie określa stażu pracy uprawniającego do skorzystania z dofinansowania do wypoczynku. Istotne jest jednak, by osoba zatrudniona przepracowała okres czasu umożliwiający jej nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze, pozwalającym na skorzystanie z wczasów pod gruszą (czyli w długości określonej w regulaminie ZFŚS).