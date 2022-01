Wielkie emocje przed obniżką VAT-u na żywność. Ile kosztują produkty, które od lutego mają potanieć?

Obniżka VAT budzi emocje

Dzięki obniżce VAT-u na żywność miesięcznie w portfelu każdej rodziny zostanie 45 złotych - wyliczał podczas ogłaszania tarczy 2.0 premier Mateusz Morawiecki. Choć rząd obniży podatek, ostatecznie to od sklepów będzie zależało, czy to samo zrobią z cenami. Nawet jeśli tak, to według ekonomisty Rafała Mundrego nie będą to wielkie obniżki, które przyniosą nam znaczącą ulgę. Za bułkę zapłacimy o dwa grosze mniej, za masło o 5 gr mniej, z kolei mleko będzie kosztowało tylko o 10 gr mniej.