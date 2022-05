Wielkie zmiany w Kodeksie pracy. Rewolucja dla pracowników i firm coraz bliżej

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i tzw. dyrektywa rodzicielska muszą zostać wdrożone w Polsce - odpowiednio - do 1 i do 2 sierpnia tego roku. Ministerstwo rodziny i polityki społecznej pracuje nad projektem zmian w Kodeksie pracy, które dostosują polskie przepisy do unijnych wymogów. Zgodnie z informacjami zawartymi na rządowej stronie internetowej zmiany te mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów jeszcze w drugim kwartale tego roku - czasu jest więc coraz mniej.