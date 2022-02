Wpis do księgi wieczystej. Ludzie czekają rok. Resort Ziobry ma pomysł na zmiany

Przypomnijmy, przy kupnie mieszkania na kredyt bank wymaga, by wpisać go do księgi wieczystej nieruchomości jako współwłaściciela. W końcu to on wykłada dużą część kwoty, za którą kupujemy nieruchomość. Wpisu dokonuje sąd, a ponieważ sądy mają pełne ręce roboty, procedura trwa miesiącami. W przyspieszeniu rozpatrywania spraw nie pomaga też boom na rynku nieruchomości i lawina nowych wniosków o wpis.