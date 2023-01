Wraca pytanie o 15. emeryturę. Minister rodziny zabiera głos

Pytanie o wprowadzenie 15. emerytury minister rodziny dostała w środę w programie "Pieniądze to nie wszystko" Super Expressu. - Odpowiadając przewrotnie, przez zmiany, które już zostały wprowadzone, tzn. przez kwotę wolną od podatku i obniżenie podatków od lipca ubiegłego roku, na tym rozwiązaniu skorzystało 91 proc. emerytów, co przyczynia się do tego, że rocznie w portfelach emerytów zostaje ok. 2050 zł - odpowiedziała Marlena Maląg.