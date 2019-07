Wyjście na randkę jako sposób na darmowe jedzenie. Zaskakujące wyniki badań

Nawet co trzecia kobieta przyznaje, że przynajmniej raz w życiu poszła na randkę tylko po to, by zjeść smaczną kolację za darmo. Takie wyniki badań prezentują amerykańscy naukowcy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(123RF)

Jak czytamy w serwicie fpiec.pl, badanie przeprowadzili naukowcy z Azuza Pacific University oraz z University of California.

Wyniki pokazuja, że od 23 do 33 proc. ankietowanych kobiet przyznało, że przynajmniej raz w życiu zdarzyło im się umówić na randkę tylko po to, by zjeść smaczną kolację, często bez płacenia za nią.

Podkreślały jednak, że robiły to sporadycznie lub bardzo rzadko. Pozostałe kobiety zdecydowanie potępiały takie zjawisko.

Obejrzyj: Podatek handlowy? Nie łudźmy się: będzie drożej

Skąd różnica między 23 a 33 proc.? Badanie przeprowadzono w dwóch turach. W pierwszym do takich randek przyznało się 23, a w drugim - 33 proc. respondentek.

Jak piszą naukowcy, zazwyczaj osoby dopuszczające się tego typu spotkań miały "cechy osobowości obejmujące psychopatię, makiawelizm i narcyzm".

Co to znaczy? Że potrafią manipulować, nie czują skrupułów ani wyrzutów sumienia oraz potrafią dobrze kłamać. Są skupione na sobie, wręcz egocentyczne.

Naukowcy podkreślają jednak, że tego typu działania to nie tylko domena kobiet. Mogą zdarzać się też wśród mężczyzn oraz w związkach jednopłciowych. A także w innych rodzajach relacji.