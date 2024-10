"Wyrzucamy dziesiątki taksówkarzy tygodniowo". Tak walczą o klientów

Źródło zdjęć: © Free Now | mat. pras.

Ubytek liczby kierowców udało się w Warszawie już "odbudować" - mówi dyrektor Free Now

Ubytek liczby kierowców udało się w Warszawie już "odbudować", co więcej liczymy, że w IV kwartale tego roku będziemy ich mieli więcej, niż przed zmianą prawa - mówi WP Finanse Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Free Now w Polsce.

Adam Sieńko, WP Finanse: Przepisy nakazujące aplikacjom do zamawiania przejazdów wyrzucenie z baz kierowców bez polskiego prawa jazdy weszły w życie kilka miesięcy temu. Jak oceniasz ich działanie?

Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Free Now w Polsce: Ostatnie kontrole policji wykazały, że 70 proc. kierowców na warszawskim rynku nie ma polskiego prawa jazdy. Nie wiem, kim są ci kierowcy, ale na pewno nie jeżdżą u nas. Ręczę za to na 100 procent.

We Free Now każdego kierowcę sprawdziliśmy i nadal sprawdzamy, nie tylko pod kątem wymaganych dokumentów, które musi nam osobiście pokazać, ale też monitorujemy taksówkarzy w bazie CEPiK. Prowadzimy też wszelkiego rodzaju analizy.

Analizy?

Monitorujemy zachowania kierowców. Patrzymy, jak realizują kursy, w jaki sposób je obsługują i jakie uzyskują oceny od pasażerów. Blokujemy kierowców poniżej oceny 4,7.

Reagujemy też na komentarze ze strony pasażerów. Jeżeli dotyczą one bezpieczeństwa, w pierwszej kolejności wyłączamy kierowcy możliwość korzystania z aplikacji, a potem zaczynamy wyjaśniać sprawę. Jeśli odwołanie ma pozytywne zakończenie dla kierowcy, to wtedy podejmujemy decyzję o tym, by ponownie odblokować jego konto. Jednak większość tego typu zgłoszeń kończy się u nas od razu czerwoną kartką.

O jakiej skali mówimy?

Tygodniowo dotyczy to co najmniej kilkudziesięciu kierowców.

A jeszcze na początku roku wieszczono potężny kryzys w branży taksówkowej i... brak taksówkarzy na rynku.

To się nie sprawdziło. W czerwcu mieliśmy wprawdzie załamanie liczby aktywnych kierowców w związku z wyłączeniem taksówkarzy bez polskiego prawa jazdy. Ubyło nam wówczas 15 proc. kierowców. Na szczęście był to okres przedwakacyjny, w którym co roku odnotowujemy mniejszy popyt na przejazdy w Polsce.

Uważam że zarówno my we Free Now, jak i nasi partnerzy flotowi bardzo dobrze wykorzystaliśmy ten okres. Rekrutowaliśmy nowych kierowców wśród Polaków oraz obcokrajowców, którzy posiadają polskie prawo jazdy. Natomiast warto zaznaczyć, że, aby przyciągnąć nowych kierowców, konieczne było wycenienie tej usługi w taki sposób, by stawki były dla nich bardziej atrakcyjne.

Można zatem uznać, że wypadkową tej zmiany są nieco wyższe ceny dla pasażerów. W ten sposób ubytek liczby kierowców udało się w Warszawie już "odbudować", co więcej liczymy, że w IV kwartale tego roku będziemy ich mieli więcej, niż przed zmianą prawa.

Jeszcze więcej?

Na podstawie naszych obserwacji widzimy, że popyt na rynku przewozów na aplikację utrzymuje się na mocnym poziomie, a potrzeby pasażerów dotyczące przemieszczania się i korzystania z przejazdów taxi cały czas istnieją. Zespół Doradców Gospodarczych TOR w swoich analizach ocenia, że popyt na taksówki w 2025 roku będzie jeszcze większy, niż obecnie.

W swoich prognozach eksperci wskazują, że w przyszłym roku wartość rynku przewozów na aplikację ma wzrosnąć do 4,7 mld zł wobec 3,9 mld zł w 2023r.

To będzie wymagało przyciągnięcia nowych kierowców.

Inwestujemy w system bonusów. Inna sprawa, że zarobki w branży również stają się atrakcyjniejsze. W przypadku Free Now, zaobserwowaliśmy, że obroty taksówkarzy po wprowadzeniu obowiązku posiadania polskiego prawa jazdy wzrosły średnio o 20 proc., co sprawiło, że zawód ten zyskał na atrakcyjności, a dostępność kierowców zwiększyła się. W Warszawie maksymalna opłata za kilometr jazdy w I taryfie została przez miasto niedawno podniesiona z 3 zł do 5 zł.

A w jaki sposób tych kierowców szukacie?

Po pierwsze współpracujemy z kierowcami, którzy prowadzą jednoosobową działalność i pracują z nami bezpośrednio. Po drugie mamy stały kontakt z partnerami flotowymi, którzy zatrudniają kierowców. Wygląda na to, że ich apetyt na rozwój wzrósł.

Ja słyszałem ostatnio historie o porzuconych flotach i samochodach, na które nie można znaleźć chętnych.

Oczywiście mogły się zdarzyć pojedyncze historie, że partner flotowy przeinwestował i został z pustymi samochodami. W skali makro nie widać jednak takiego zjawiska. W czerwcu można było zauważyć pewne wahanie, ale obecnie partnerzy zamawiają nowe pojazdy, mają plany wynajmu kolejnych.

Nie boicie się, że wzrost cen odstraszy w końcu Polaków?

Dostępność cenowa taksówek jest wciąż w Polsce na bardzo dobrym poziomie.

Co to znaczy?

Że jest dobrze wyceniona, biorąc pod uwagę możliwości nabywcze mieszkańców miast. Z jednej strony mówimy przecież o wzroście cen w Warszawie, ale proszę zauważyć, że w tym samym czasie rośnie też poziom wynagrodzeń.

Co więcej, korzystanie z taksówki staje się coraz bardziej korzystną alternatywą dla posiadania własnego auta.

To posiadanie czasem się jednak przydaje, szczególnie podczas wakacji. Turyści często narzekają, że w kurortach ceny przejazdów bywają zaporowe. Uber właśnie pojawił się w Zakopanem. To początek szerszego trendu?

Takie miejscowości są oczywiście atrakcyjne, bo turyści cały czas przemieszczają się na szlaki górskie, do hoteli czy na dworce kolejowe.

Nie jestem jednak pewien, czy wejście platform do zamawiania przejazdów przyczyni się do obniżenia stawek, bo w mojej opinii teraz też można znaleźć w Zakopanem kursy w korzystnej cenie.

Mamy po prostu do czynienia z bardzo dużym rozstrzałem i małą transparentnością cenową. To w przypadku taksówek na aplikację wypada na ich korzyść, bo koszt przejazdu można poznać z góry.

Natomiast w Zakopanem rynek lokalnych przewoźników jest bardzo konkurencyjny .

Free Now planuje taki debiut?

To ciekawa oferta dla turystów w Zakopanem, wnosząca transparentność cenową. Nasza strategia opiera się jednak na rozwijaniu lokalizacji, w których jesteśmy obecni, czyli w 25 największych miastach w Polsce.

W kontekście przyszłości warto byłoby też podjąć dyskusję o granicach wytrzymałości infrastruktury miejskiej i to nie tylko w małych miastach. Kierowcy taksówek w Warszawie okupują stacje benzynowe, na buspasach robią się korki.

Zgadzam się, że buspasów jest w miastach zdecydowanie za mało. Zapewne istnieją też postoje taksówek, które są zbędne i można by je spokojnie zlikwidować, albo przenieść tam, gdzie lepiej spełniałyby swoją funkcję. Jako platforma posiadamy cenne informacje, z których miasto może skorzystać w celu podejmowania takich decyzji.

Natomiast z mojego punktu widzenia problem komunikacyjny stanowią głównie prywatne samochody, którymi zwykle porusza się jedna osoba i blokują one parkingi w centrach miast przez wiele godzin. I w tym kontekście, taksówki to remedium na utrudnienia komunikacyjne w polskich aglomeracjach.