Zakaz handlu. Sprawdź, czy zrobisz zakupy w niedzielę 28 kwietnia

Tylko jedna niedziela handlowa w miesiącu - taka zasada obowiązuje w 2019 roku przed niemal całkowitym zakazem handlu w niedzielę, jaki ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia. Sprawdź, czy zakupy bez przeszkód zrobisz w najbliższą niedzielę 28 kwietnia.

Obejrzyj: Co zmienił zakaz handlu. Ciekawe wyniki analiz

Aż 35 proc. Polaków w niedziele niehandlowe odwiedza parki i place zabaw. W niedziele handlowe odsetek ten wynosi 21 proc. Wyraźnie zyskały też kina. Do analizy zachowań Polaków w niedziele posłużyły dane z ponad pół miliona telefonów.

Zdecydowanie najwięcej zyskały dyskonty, które w soboty niehandlowe przyciągają aż 31 proc. Polaków. Przed zakazem było to 18 proc. Tak jak rok temu przewidywali eksperci, duże sieci dzięki agresywnym promocjom odciągają Polaków od zakupów w mniejszych sklepach w niedziele.

Z danych firmy Nielsen wynika natomiast, że na zakazie straciły małe sklepy spożywcze do 40 m kw. Sprzedaż spadła w nich o 0,4 proc., choć to właśnie one według autorów ustawy miały być głównymi beneficjentami zakazu.