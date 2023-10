Pracownicy handlu wściekli na polityków. "To będzie olbrzymi cios"

Badanie dotyczące nastawienia Polaków do zakazu handlu w niedziele przeprowadził UCE Research na zlecenie portalu wiadomoscihandlowe.pl. Większość respondentów popiera przywrócenie handlu we wszystkie niedziele, tak jak to miało miejsce przed marcem 2018 r. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 54 proc., przy czym większa grupa (28,21 proc.) wyraziła zdecydowane poparcie dla likwidacji zakazu handlu w niedziele.