Zakopane stawia tamę deweloperom. Radni przyjęli ważną uchwałę

W maju 2024 r. "Gazeta Krakowska" alarmowała, że Zakopane traci swój unikalny górski urok przez rosnącą liczbę wielkich apartamentowców. W odpowiedzi na te obawy, rada miasta Zakopane podjęła działania, by chronić lokalny krajobraz. 27 lutego 2025 r. przyjęto uchwałę mającą na celu ograniczenie ekspansji deweloperów .

W uchwale czytamy, że masowe inwestycje powodują wzrost cen nieruchomości, wypieranie mieszkańców i degradację przestrzeni publicznej . Poza tym rada wezwała burmistrza, starostę oraz wojewodę małopolskiego do podejmowania wszelkich działań w granicach prawa, by powstrzymać destrukcyjne procesy urbanizacyjne.

Wiceburmistrz Bartłomiej Bryjak podkreślił, że miasto zmaga się z presją ze strony dużych inwestorów. - Mamy problemy z wielkimi inwestorami , którzy przychodzą do nas, jaką presję wywołują na nas, na urzędnikach, na urzędzie, jak się zachowują - stwierdził. Rada miasta postanowiła ograniczyć budowę obiektów niepasujących do górskiego charakteru Zakopanego.

Uchwała zakłada m.in. zakaz odstępstw od przepisów budowlanych oraz ograniczenie lokalizacji apartamentowców na terenach chronionych. Radni chcą również uszczelnić system opłat lokalnych, by zapobiec nadużyciom w wynajmie turystycznym.

- Dążymy do tego, żeby wykorzystać wszystkie możliwe legalne środki prawne, aby te obiekty powstawały, ale pasowały do otoczenia. Na pewno będziemy walczyć przeciwko wielkim apartamentowcom, choćby były robione pod płaszczykiem czy to hoteli, czy pseudo hoteli, kondo-hoteli i apart-hoteli - dodał Bryjak.