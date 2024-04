Nowy król warzywnej drożyzny. "To źle wróży"

Ceny warzyw na rynku hurtowym w Broniszach

Patrząc na rynek warzyw i owoców jako całość, możemy bowiem mówić o stabilizacji cen. Za pomidory malinowe zapłacimy od 10 do 14 zł, a pomidory czerwone do 12 złotych. Z kolei cebula krajowa kosztuje około 2 zł/kg, a marchew polska wyceniana jest 2,3 zł do 2,7 zł/kg.