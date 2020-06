Zamieszanie z zasiłkiem opiekuńczym. Nie ma pewności, czy zostanie przedłużony

Przypomnijmy, że zasiłek opiekuńczy to rodzaj wsparcia dla rodziców, którzy w dobie koronawirusa nie mają z kim zostawić swoich pociech. Wprawdzie od 6 maja samorządy mogą stopniowo otwierać żłobki i przedszkola (a do tego, zgodnie z zapowiedzią premiera, we wrześniu dzieci mają normalnie wrócić do szkoły). Jednak nie wszystkie zostały dotychczas otwarte, a z możliwości posyłania dzieci do przedszkoli korzystało około 10 proc. rodziców.