Zamieszkała w piwnicy. Wszystko przez nieuczciwych najemców

Jak relacjonuje poznan.tvp.pl, Monika Pawlicka ponad rok temu wynajęła mieszkanie rodzinie z dziećmi. Kobieta następnie wyjechała za granicę. Lokatorzy jednak nie płacili czynszu, więc kobieta zmuszona była wrócić do kraju.

Najemcy zadłużyli właścicielkę na 50 tys. zł. Kobieta pieniędzy nie odzyskała, a oprócz tego nie mogła wejść do własnego mieszkania. Pawlicka poprosiła o interwencję policję. Jak relacjonuje w rozmowie z portalem, po dostaniu się do lokalu zastała wszędzie brud, bałagan oraz niedopałki papierosów. Dodatkowo, mężczyzna zaczął jej grozić.

– Jak wzięłam telefon do ręki, nie zdążyłam tego nagrać, powiedziałam, że jak się nie wycofa, zadzwonię na policję. Zresztą i tak zadzwoniłam na policję. Bo wykrzykiwał, że zobaczysz, ty jesteś taka i owaka, zobaczysz, co się tu za 20 minut będzie działo. No więc byłam przerażona – opowiedziała portalowi Pawlicka.