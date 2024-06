Zamknęli znane kino, a teraz wyprzedają asortyment. Jest kilka perełek

Wyprzedaż sprzętów i mebli z OH Kina. Ceny niższe o 90 proc.

Choć OH Kino przeszło do historii wraz z końcem kwietnia 2024 r., to miłośnicy mogą zachować część tego miejsca, biorąc udział w wyprzedaży. Kino sprzedaje swoje meble i sprzęty taniej o 90 proc. Co więcej, na oficjalnej stronie kina czytamy, że ceny można negocjować.