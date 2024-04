Zapomnijcie o hot dogach. W tym roku ten produkt będzie królował na grillu

- Będziemy mieć dwie rotacje turystów. Ci, którzy będą odpoczywać u nas od 27 kwietnia do 1 maja, a nie od 3 do 5 maja, sporo zaoszczędzą. Różnice w cenach za noclegi różnią się nawet o 18 proc. To pokazuje, że mamy coraz bardziej świadome ekonomiczne społeczeństwo, które wybiera się na majówkę, ale nie w majówkę. Dzięki temu będą mogli cieszyć się z mniejszego tłoku w Zakopanem oraz niższych cen - podkreślił Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.