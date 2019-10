Zapraszali na bezpłatne badania, a na miejscu prowadzili sprzedaż. UOKiK ich ukarał

Firma Arstele dzwoniła do wybranych osób i oferowała im bezpłatny udział w badaniach. Na miejscu okazywało się, że jednak organizator prowadził tam sprzedaż. UOKiK wszczął przeciwko spółce postępowanie i nałożył karę za nieuczciwe praktyki.

Jest to niezgodne z polskimi przepisami, o czym przypomina Urząd. Do kontaktu z klientem zawsze wymagana jest jego zgoda. Co ważne, aby w ogóle firma mogła nawiązać kontakt z nami, musimy wyrazić na to chęć wcześniej – telemarketerzy złamią prawo, jeżeli poproszą nas o pozwolenie na rozmowę już po jej rozpoczęciu.