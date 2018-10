Zasiłek pogrzebowy, odprawa pośmiertna. Polaków nie stać na "porządny" pochówek

Zasiłek pogrzebowy nie pokrywa wszystkich kosztów pochówku, przynajmniej w dużych miastach, ale mimo wszystko jest jakąś pomocą dla osoby, która zapłaciła za pogrzeb. Pochówek może też być w części sfinansowany ze środków samego zmarłego, które za życia zgromadził na rachunku bankowym.

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie przyznawane na pokrycie kosztów pogrzebu. Przysługuje osobie, która poniosą koszty pogrzebu; nie musi to być członek rodziny. Jeśli pogrzeb zorganizowała instytucja (np. pracodawca, gmina, dom pomocy społecznej), to również może się ubiegać o pieniądze.

Zasiłek pogrzebowy wypłaca ZUS lub KRUS. Nie jest to dochód, więc nie trzeba go ujawniać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Przed kilkoma miesiącami Stowarzyszenie podjęło rozmowy z parlamentarzystami i przede wszystkim Elżbietą Rafalską , minister rodziny, pracy i polityki społecznej, o podwyższeniu zasiłku do 6 tys. zł. Zdaniem Wolickiego ta kwota powinna wystarczyć, by zorganizować godny pochówek także w miastach, w których jest drożej niż na wsiach.

O niechęci do wypłaty wyższych świadczeń decyduje rachunek ekonomiczny. W ciągu roku ze świadczenia korzystać może 300 tys. osób. Podniesienie zasiłku o 2 tys. zł to dla budżetu wydatek 600 mln zł w ciągu roku. W tej chwili ministerstwo nie widzi szans na takie zmiany.

Możliwe scenariusze pozostawmy na boku i wróćmy do obowiązujących przepisów. Zasiłek nie jest wypłacany z urzędu, lecz na wniosek. By uzyskać świadczenie z ZUS, osoba, która poniosła koszty pogrzebu, musi złożyć druk ZUS Z-12. Dodatkowo ZUS będzie wymagać następujących dokumentów:

Zasiłek pogrzebowy to nie jedyny sposób na sfinansowanie kosztów pochówku. Osoba, która poniosła koszty pogrzebu, może też wystąpić do banku, w którym zmarły miał rachunek, z roszczeniem o zwrot poniesionych kosztów.

Standard pogrzebu powinien być dostosowany do zasad panujących w środowisku zmarłego. Jeśli w jego otoczeniu przyjęte było organizowanie wielogodzinnych konsolacji w dobrych restauracjach, to jej koszt powinien być zaliczony do uzasadnionych kosztów pogrzebu. Co innego, jeśli zmarły był osobą mało zamożną – wystawny obiad może okazać się wydatkiem ponad stan. Jak więc widać, za każdym razem pracownik banku podejmuje decyzję wedle swego uznania. Nie powinien przy tym kierować się wysokością zasiłku pogrzebowego.