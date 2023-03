Zgubił but podczas kradzieży. Po ponad 10 latach przestępcę odnalazła policja

Sprawę opisała w czwartek policja z Nowego Sącza. We wrześniu 2012 roku w tym mieście nieznany sprawca jadąc na rowerze zerwał złoty łańcuszek z szyi przechodzącej obok kobiety, która próbowała zatrzymać złodzieja. Szarpnęła go za ubranie, mężczyzna stracił równowagę i spadł z jednośladu. Choć ostatecznie zdołał uciec z wartą dwa tysiące złotych biżuterią, to z nogi spadł mu jeden but.