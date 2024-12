Zjadają się polskim mięsem. Oto wartość tegorocznego eksportu

MRiRW informuje, że na zaawansowanym etapie jest wznowienie eksportu mięsa drobiowego do Chin, co jest możliwe dzięki regionalizacji grypy ptaków. Trwają również rozmowy dotyczące eksportu wołowiny do Chin oraz drobiu do Korei Południowej. Czerniak zapewnił, że resort rolnictwa na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Rozwoju i Technologii, aby wspierać te działania.