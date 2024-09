Żłobki w tym mieście będą darmowe. Duże zmiany od października

"Możemy doprowadzić do sytuacji, w której dla rodziców nie będzie opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym. Co więcej, suma ministerialnego dofinansowania i dopłaty udzielanej przez miasto do miejsc w prywatnych żłobkach sprawi też, że jeżeli przedsiębiorcy utrzymają aktualne ceny, to 85 proc. żłobków prywatnych także może być bezpłatnych" – przekonywał we wtorek na briefingu prasowym prezydent miasta Aleksander Miszalski.