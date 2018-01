Zmarł twórca Ikei. Miał 91 lat

Nie żyje Ingvar Kamprad, twórca największej meblowej firmy na świecie. Miał 91 lat.

Ingvar Kamprad był uważany za jednego z największych przedsiębiorców w historii XX w. Był postacią kontrowersyjną. Zarzucano mu związki z nazistami, na co on odparł, że był to "największy błąd jego życia".