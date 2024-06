Zmiany dotyczące nalewek. Wchodzą w życie za dwa miesiące

Za dwa miesiące kończy się okres przejściowy

19 sierpnia kończy się okres przejściowy, dający przedsiębiorcom czas na dostosowanie się do nowych zasad etykietowania. Napojom alkoholowym, które zostały wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie rozporządzenia i noszą nazwę "nalewka" mimo niespełnienia nowych wymogów, pozwolono pozostać w sprzedaży aż do wyczerpania zapasów.