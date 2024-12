Na mocy Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2023/2429 oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2023/2430, wprowadzone zostaną nowe normy handlowe. Uchylone zostaną niektóre wcześniejsze przepisy, co ma na celu ujednolicenie standardów w całym sektorze.

Przedsiębiorcy są odpowiedzialni za rzetelne i jasne oznakowanie wprowadzanych na rynek produktów spożywczych, zgodnie z wymaganiami prawnymi. To oni muszą zapewnić, że konsument ma dostęp do informacji pozwalających uniknąć wprowadzenia w błąd .

Nowe przepisy wprowadzają konieczność dostosowania się do bardziej restrykcyjnych norm, co ma na celu zwiększenie ochrony konsumentów oraz poprawę przejrzystości na rynku spożywczym. Detaliści muszą być świadomi tych wymogów i przygotować swoje etykiety do nowych standardów.