Zmiany w wypłatach od 1 grudnia. Ta grupa pracowników zarobi więcej

Młodociany pracownik to osoba, która ma co najmniej 15 lat, ale nie ukończyła jeszcze 18 lat. Taka osoba może podpisać umowę o pracę z wybraną firmą, aby zdobyć doświadczenie w wybranym zawodzie.

Wynagrodzenie młodocianych pracowników jest uzależnione od średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które co kwartał publikuje Główny Urząd Statystyczny.

Zatem od 1 grudnia 2024 r. do 28 lutego 2025 r. pensje młodocianych nie mogą być niższe niż:

Jednak to nie koniec zmian dla pracowników. Jak pisaliśmy w WP Finanse, od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do poziomu 4666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – do kwoty 30,50 zł.