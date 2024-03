Zwolnienie lekarskie. Czy lekarz może odmówić wystawienia L4?

Zwolnienie lekarskie przysługuje w przypadku niezdolności do pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia (jednak wyłącznie w przypadku, gdy opłacają oni ubezpieczenie chorobowe). Prawo do jego wystawienia mają natomiast lekarze, posiadający uprawnienia nadane przez ZUS do wystawiania tzw. L4. Czy mogą oni odmówić pacjentowi zwolnienia?