Zwolnili go z pracy w warsztacie. Z zemsty zniszczył samochody, okradł i oczerniał byłego szefa

- Mężczyzna został doprowadzony do wolskiej komendy. Po zgromadzeniu całości materiału dowodowego podejrzany usłyszał łącznie 15 zarzutów karnych: dwa dotyczące kradzieży z włamaniem, dziewięć zarzutów uszkodzenia mienia, dwa kradzieży oraz zmuszania do określonego zachowania i ukrywania dokumentu - dodaje policjantka. Za zarzucane czyny 41-latkowi może mu grozić do 10 lat więzienia.