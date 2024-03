Zwolnili ją przez Skype. Co historia Giftpolu mówi o polskich szefach?

Jak jedno zwolnienie rozgrzało internet do czerwoności

Co najmniej część z tych cech internauci odnaleźli w prezesie firmy Giftpol z Radomia. Cała historia zaczęła się, gdy użytkowniczka serwisu X o nicku "Petrichor" doniosła, że została zwolniona trzeciego dnia pracy. Powód? Graficzka oddała tylko 9 z 15 wymaganych projektów. Kobieta tłumaczyła, że dopiero uczy się programu graficznego, z którym wcześniej nie miała styczności, ale jej przełożonego to nie interesowało. - Co proszeeeee. Chyba pani żartuje. Do widzenia - napisał na ogólnofirmowym kanale czatu właściciel firmy.