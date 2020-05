Zwyczaje konsumenckie. Pandemia zwiększyła zainteresowanie pakowanymi produktami

Pandemia wpłynęła na zwyczaje klientów jak żadne inne zdarzenie w ostatnich latach. Niemal z dnia na dzień okazało się, że słusznie zrobili ci, którzy w porę zaczęli robić zapasy. Ponadto Polacy polubili gotować i piec - choć dla wielu była to nie tyle przyjemność, co po prostu obowiązek w obliczu zamkniętych restauracji. Sprzedaż drożdży dowiodła, że pieczenie chleba nam niestraszne , a ilość makaronu w polskich kuchniach plasuje nas pewnie w czołówce zestawienia miłośników włoskich inspiracji.

Wygranymi całej tej nowej dla nas sytuacji są z pewnością producenci makaronów, kasz, maki i innych produktów z długą datą przydatności do spożycia. Przegranymi – producenci słodyczy, które zwyczajowo daje się w prezencie i tzw. produktów impulsywnych, które kupuje się przy okazji większych zakupów. A skoro liczbę wizyt w sklepach ograniczyliśmy, to spadła liczba okazji, przy których do koszyka trafia nieplanowany wcześniej wafelek czy guma do żucia.