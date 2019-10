7 łyżeczek cukru w "fit" napoju. Sprawdzam składy "zdrowych" przekąsek

Mamy coraz większą świadomość żywieniową, więcej też mówi się o wpływie nadwagi i otyłości na zdrowie. Ale brak czasu robi swoje. Gdy producenci sugerują nam, że przygotowali dla nas produkt "fit", często nie wdajemy się w szczegóły. W efekcie kupujemy coś, co wydaje nam się zdrową przekąską, a okazuje się... morzem cukru.

Mimo to niektórzy producenci średnio się tym przejmują. Dużo osób zobaczy coś, co wygląda na "fit" lub na zdrową przekąskę ("pełne ziarno, błonnik") i nie pomyśli nawet, ile cukru może się tam znajdować i jak to może przekładać się na zdrowie.

Zacznijmy od płatków śniadaniowych, które w nazwie mają "Fitness", a w środku niemal 5 łyżeczek cukru na 100 gramów produktu. W składzie za to cukier i jego pochodne występuje aż 7 razy. No tak, fitness na pewno nam się przyda, żeby spalić później takie chrupki.

Tym razem są to muesli w porcji "na raz" i które także w swojej nazwie odwołują się do słowa związanego ze sportem. I tutaj tego sportu przyda się jeszcze więcej, bo na 100 gramów produktu mamy ponad 6 łyżeczek czystego cukru! 6 razy mamy też powtórzony cukier w składzie.

Te płatki co prawda nie odwołują się do sportu, ale moim zdaniem opakowanie sugeruje zdrową zawartość - pełne ziarno, polskie jabłka, błonnik. Może i ziarno jest pełne, ale poza tym płatki na 100 gramów mają niemal 6 łyżeczek cukru - czyli w zasadzie nie różnią się od swoich "niezdrowych" odpowiedników. Cukier w różnych formach występuje w składzie 4 razy.

Co prawda nie ma tu nigdzie słowa "fit", ale smukła sylwetka na opakowaniu moim zdaniem sugeruje coś takiego. W dodatku te kłosy i "pełne ziarno". Jednak ponownie w środku dostaniemy niemal 5 łyżeczek cukru na 100 gramów. Tym razem w składzie występuje on 2 razy. Jednak niech was nie zwiedzie informacja, że to "nierafinowany cukier trzcinowy" - tuczy tak samo jak zwykła biała sacharoza.