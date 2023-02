Aldi w Niemczech rezygnuje z kas samoobsługowych po miesiącu. "Za dużo kradną"

Potwierdzają to liczby – w raporcie badaczy przeanalizowano 1 mln odwiedzin sklepów. Wnioski dowodzą, że blisko 850 tys. produktów nie zostało zeskanowanych. To 4 proc., wszystkich sprzedawanych artykułów. Trzeba jednak podkreślić, że niektórzy "kradną" nieświadomie, gdyż nabijają na kasę nie ten produkt, który chcą kupić. Jednak to również jest niezgodne z prawem.