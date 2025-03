Bank wypłaci pieniądze z konta zmarłego. Nawet 160 tys. zł

Zapis bankowy pozwala na wypłatę środków małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Kwota wypłaty nie może przekroczyć dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W marcu 2025 r. wynosi to ok. 160 tys. zł. Dyspozycja może być zmieniona lub odwołana w każdej chwili przez posiadacza rachunku.

Ważne jest, że środki wypłacone na podstawie zapisu bankowego nie wchodzą do masy spadkowej. Bank po otrzymaniu informacji o śmierci posiadacza rachunku ma obowiązek poinformować wskazane osoby o możliwości wypłaty. To rozwiązanie znacznie upraszcza proces dostępu do środków po zmarłym.