Biedronka daje klientom vouchery na 150 zł. UOKiK ją do tego zmusił

Klienci mogą przynieść plastikowe butelki po napojach do specjalnie oznakowanych punktów na parkingach sklepów Biedronka. Za każde 6 pustych plastikowych butelek po napojach klient otrzyma voucher o wartości 1 zł. Butelki mogą mieć różną pojemność i pochodzić od różnych producentów. Punkty zbiórki są czynne codziennie od 11:00 do 19:00, do 11 września.