Biedronka rozdaje "darmowe" karpie. Oto, jak skorzystać

W najnowszej gazetce promocyjnej Biedronki pojawiła się też promocja na masło extra Mleczna Dolina. 16 grudnia przy zakupie trzech kostek o wadze 200 gramów zapłacimy 4,95 zł za każde. Cena bez aplikacji, ale z kartą Moja Biedronka to 5,99 zł przy zakupie trzech. Limit to 3 opakowania na kartę MB.

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia przyciągają uwagę do kwestii sprzedaży żywych karpi. Choć sprzedaż żywych karpi w Polsce nie jest zakazana, to trzeba uważać na przepisy. Za znęcanie się nad karpiami grozi kara do 3 lat więzienia, a w przypadku szczególnego okrucieństwa nawet do 5 lat. Odpowiedzialność spoczywa nie tylko na sprzedawcach, ale także na kupujących, którzy mogą być ukarani za nieodpowiednie traktowanie ryb po zakupie.