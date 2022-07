Ceny gazu dłużej pod kontrolą. Rząd chce przedłużyć obowiązywanie taryf

Taryfy na gaz zostaną na dłużej

Z opublikowanych założeń wynika, że rząd chce przedłużyć do końca 2027 r. obowiązek zatwierdzania przez prezesa URE taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego. To o cztery lata dłużej, niż zakładają obecne przepisy - zgodnie z nimi taryfowanie miało się zakończyć z końcem 2023 roku.