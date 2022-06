Gigantyczne podwyżki cen mieszkań. W tym roku nawet o 12 procent, później znowu w górę

Fatalne wieści dla planujących zakup mieszkania. Choć przez podwyżki stóp procentowych już jest trudno o kredyt na nieruchomość, to zdobyć własne cztery kąty będzie jeszcze trudniej, bo ceny nadal będą rosły. Sytuacja na rynku jasno to pokazuje - uważa Michał Cebula, prezes HRE Think Tanku. Ekspert nie ukrywa: w kontekście społecznym oznacza to zmierzanie w złym kierunku i odchodzenie od własności mieszkań w kierunku ich najmu.